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В Приамурье гражданин Китая осужден за попытку вывоза золота из России
В Приамурье гражданин Китая осужден за попытку вывоза золота из России - 01.08.2025, ПРАЙМ
В Приамурье гражданин Китая осужден за попытку вывоза золота из России
Гражданин Китая осужден в Приамурье за попытку вывоза из России золотого слитка стоимостью более 15 миллионов рублей, суд приговорил его к двум с половиной... | 01.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-01T08:10+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Гражданин Китая осужден в Приамурье за попытку вывоза из России золотого слитка стоимостью более 15 миллионов рублей, суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. По данным суда, водитель международных перевозок Ван в ноябре 2024 года нашёл в Амурской области пакет с металлическим слитком желтого цвета. Экспертиза установила, что слиток массой 1916,5 грамма содержит 1758 граммов золота и 112,69 граммов серебра. Ван попытался вывезти слиток в Китай в кабине своего автомобиля, однако пограничники ФСБ России обнаружили его на пункте пропуска "Кани-Курган". "Гражданин Китая осужден за контрабанду и нелегальный оборот драгоценных металлов в России. У него изъяли слиток стоимостью 15 миллионов рублей. Суд признал Вана виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения и штрафу в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Золотой слиток конфискован в доход государства.
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Происшествия, РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, Амурская область, Приамурье, ФСБ
В Приамурье гражданин Китая осужден за попытку вывоза золота из России
Гражданина Китая осудили в Приамурье за попытку вывоза из России золотого слитка
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 авг – ПРАЙМ. Гражданин Китая осужден в Приамурье за попытку вывоза из России золотого слитка стоимостью более 15 миллионов рублей, суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения и штрафу в 100 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
По данным суда, водитель международных перевозок Ван в ноябре 2024 года нашёл в Амурской области пакет с металлическим слитком желтого цвета. Экспертиза установила, что слиток массой 1916,5 грамма содержит 1758 граммов золота и 112,69 граммов серебра. Ван попытался вывезти слиток в Китай в кабине своего автомобиля, однако пограничники ФСБ России обнаружили его на пункте пропуска "Кани-Курган".
"Гражданин Китая осужден за контрабанду и нелегальный оборот драгоценных металлов в России. У него изъяли слиток стоимостью 15 миллионов рублей. Суд признал Вана виновным в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения и штрафу в 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Золотой слиток конфискован в доход государства.
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