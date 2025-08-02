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Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах - 02.08.2025, ПРАЙМ
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T06:33+0300
2025-08-02T06:33+0300
2025-08-02T06:33+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана.
"Как сообщило посольство Афганистана в Пакистане, на минувшей неделе между министерствами торговли двух стран было подписано соглашение о преференциальной торговле", - говорится в сообщении.
В соглашении указано, что экспортные пошлины на афганский виноград, гранаты, яблоки и помидоры, поставляемые в Пакистан, а также импортные пошлины на пакистанские манго, кинноу (гибрид мандарина), бананы и картофель, ввозимые в Афганистан, были снижены с 60% до 27%.
В своем заявлении афганский минпромторг отметил, что имплементация этого соглашения является важным шагом на пути к увеличению объемов торговли, укреплению экономического сотрудничества и расширению доступа к рынкам для фермеров обеих стран.
Министерство призвало всех экспортеров эффективно использовать эту возможность и соответствующим образом оптимизировать свою экспортную деятельность. "Соглашение, вступившее в силу с первого августа, действует в течение одного года, с возможностью последующего пересмотра для включения дополнительных товаров в перечень продукции, подпадающей под преференциальные тарифы", - отмечает агентство Pajhwok.
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мировая экономика, бизнес, афганистан, пакистан
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах
Pajhwok: Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на экспорт
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок, передает информационное агентство Pajhwok со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана.
"Как сообщило посольство Афганистана в Пакистане, на минувшей неделе между министерствами торговли двух стран было подписано соглашение о преференциальной торговле", - говорится в сообщении.
В соглашении указано, что экспортные пошлины на афганский виноград, гранаты, яблоки и помидоры, поставляемые в Пакистан, а также импортные пошлины на пакистанские манго, кинноу (гибрид мандарина), бананы и картофель, ввозимые в Афганистан, были снижены с 60% до 27%.
В своем заявлении афганский минпромторг отметил, что имплементация этого соглашения является важным шагом на пути к увеличению объемов торговли, укреплению экономического сотрудничества и расширению доступа к рынкам для фермеров обеих стран.
Министерство призвало всех экспортеров эффективно использовать эту возможность и соответствующим образом оптимизировать свою экспортную деятельность. "Соглашение, вступившее в силу с первого августа, действует в течение одного года, с возможностью последующего пересмотра для включения дополнительных товаров в перечень продукции, подпадающей под преференциальные тарифы", - отмечает агентство Pajhwok.