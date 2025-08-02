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Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию - 02.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T17:28+0300
2025-08-02T17:28+0300
происшествия
бизнес
россия
стамбул
москва
аэропорт внуково
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт "Внуково" в своем Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - сообщили во "Внуково" Основная часть багажа будет отправлена дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва. Время прибытия по рейса по расписанию - 2 августа 22:38. Во "Внуково" добавили, что "авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства".
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бизнес, россия, стамбул, москва, аэропорт внуково, turkish airlines
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
17:28 02.08.2025
 
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул — Москва

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗапуск рейсов Turkish Airlines из Калининграда в Анталью
Запуск рейсов Turkish Airlines из Калининграда в Анталью - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт "Внуково" в своем Telegram-канале.
"Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - сообщили во "Внуково"
Основная часть багажа будет отправлена дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва. Время прибытия по рейса по расписанию - 2 августа 22:38.
Во "Внуково" добавили, что "авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства".
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ПроисшествияБизнесРОССИЯСтамбулМОСКВАаэропорт ВнуковоTurkish Airlines
 
 
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