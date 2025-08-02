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Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию

Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию - 02.08.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T17:28+0300

2025-08-02T17:28+0300

2025-08-02T17:28+0300

происшествия

бизнес

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стамбул

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт "Внуково" в своем Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - сообщили во "Внуково" Основная часть багажа будет отправлена дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва. Время прибытия по рейса по расписанию - 2 августа 22:38. Во "Внуково" добавили, что "авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства".

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стамбул

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