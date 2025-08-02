https://1prime.ru/20250802/airlines--860246968.html
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию - 02.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T17:28+0300
2025-08-02T17:28+0300
2025-08-02T17:28+0300
происшествия
бизнес
россия
стамбул
москва
аэропорт внуково
turkish airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847558862_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_7c26abcb8433672cad375941057f28db.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт "Внуково" в своем Telegram-канале. "Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - сообщили во "Внуково" Основная часть багажа будет отправлена дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва. Время прибытия по рейса по расписанию - 2 августа 22:38. Во "Внуково" добавили, что "авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства".
https://1prime.ru/20250731/bagazh-860146926.html
стамбул
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847558862_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_c3fc9303ac236155f277ef6b0dc776db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, стамбул, москва, аэропорт внуково, turkish airlines
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
Turkish Airlines снова задерживает багаж на рейсе в Россию
Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул — Москва
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсе Стамбул-Москва, основная часть будет доставлена вечером 2 августа, сообщил аэропорт "Внуково" в своем Telegram-канале.
"Уважаемые пассажиры рейса TK-415 Стамбул - Москва (Время прибытия по расписанию: 02.08.2025 18:01)! К сожалению, на вашем рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа", - сообщили во "Внуково"
Основная часть багажа будет отправлена дополнительным рейсом TK-411 Стамбул - Москва. Время прибытия по рейса по расписанию - 2 августа 22:38.
Во "Внуково" добавили, что "авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства".
"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж