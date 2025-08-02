https://1prime.ru/20250802/antalya-860248762.html

В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны

В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны - 02.08.2025, ПРАЙМ

В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны

Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T18:58+0300

2025-08-02T18:58+0300

2025-08-02T18:58+0300

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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda. "Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал. По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы. "Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.

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бизнес, туризм, общество , анталья