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В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны - 02.08.2025, ПРАЙМ
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В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны
В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны
Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T18:58+0300
2025-08-02T18:58+0300
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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda. "Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал. По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы. "Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.
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бизнес, туризм, общество , анталья
Бизнес, Туризм, Общество , Анталья
18:58 02.08.2025
 
В Анталье ожидаются сильные дожди и высокие волны

Метеорологи предупредили о сильных ливнях в Анталье

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Метеорологи предупредили о сильных дождях в турецкой курортной Анталье в воскресенье, высота волн может увеличиться в прибрежных районах, туристов и водителей призвали соблюдать осторожность, сообщил портал Antalyahakkinda.
"Сильные дожди ожидаются в шести районах Антальи в воскресенье. В заявлении 4-го регионального управления метеорологии подчеркивается, что ветер будет дуть с умеренной силой с северного и западного направлений и местами может увеличивать свою скорость. Было отмечено, что длина волн может увеличиться в прибрежных районах, и водителям следует соблюдать осторожность во внутренних районах", - пишет портал.
По данным портала, ожидается понижение температуры воздуха на 1-3 градуса. По оценкам, это снижение будет особенно ощутимо в конце дня и может оказаться ниже сезонной нормы.
"Власти обратились к жителям, туристам и предприятиям, расположенным на морском побережье, с просьбой быть осторожными, особенно тем, кто строит планы на отдых на природе", - отмечает издание.
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