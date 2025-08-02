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Власти Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес

Власти Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес - 02.08.2025, ПРАЙМ

Власти Армении выделили семь миллионов долларов на концерт Дженнифер Лопес

Правительство Армении выделило 7 миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, эти расходы оправданы, заявил... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T17:37+0300

2025-08-02T17:37+0300

2025-08-02T17:37+0300

экономика

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армения

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ЕРЕВАН, 2 июл – ПРАЙМ. Правительство Армении выделило 7 миллионов долларов на организацию концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване, эти расходы оправданы, заявил вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян. Концерт Лопес состоится в воскресенье на республиканском стадионе. Ранее пользователи армянского сегмента соцсетей раскритиковали власти за слишком большие расходы на организацию выступления певицы в Ереване. По оценкам вице-мэра, концерт Дженнифер Лопес посетят порядка 15 тысяч иностранцев. Он считает, что каждый из них оставит в стране не менее 500 долларов. Кроме того, по мнению замградоначальника, выступление поп-звезды позитивно скажется на международном престиже и узнаваемости страны. "Таким образом, если сопоставить количество гостей и их средние расходы, то получится, что отчисление 7 миллионов долларов нашим правительством полностью оправдано", - заявил вице-мэр.

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бизнес, ереван, армения