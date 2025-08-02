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Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам - 02.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам - 02.08.2025, ПРАЙМ
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам
Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T09:21+0300
2025-08-02T09:21+0300
экономика
банки
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки - им нужно сбалансировать процентные доходы и расходы, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни". "Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы", - говорит руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в "Сравни" Игорь Корчагин. Накануне аналитики "Выберу.ру" сообщали РИА Новости, что ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной. Так, по их данным, к середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта. В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения. В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта, указывали аналитики. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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банки, финансы, россия, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
09:21 02.08.2025
 
Аналитики объяснили, почему банки не спешат снижать ставки по кредитам

Аналитики "Сравни": банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Российские банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки - им нужно сбалансировать процентные доходы и расходы, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни".
"Банки притормаживают со снижением процентных ставок по кредитам, так как все еще имеют на балансе значительное количество депозитов, открытых в период более высокой ключевой ставки, и им необходимо сбалансировать процентные доходы и расходы", - говорит руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в "Сравни" Игорь Корчагин.
Накануне аналитики "Выберу.ру" сообщали РИА Новости, что ставки по вкладам в топ-20 банках в России с конца второго квартала 2025 года и до текущего момента заметно снизились, а стоимость потребительских кредитов осталась практически неизменной.
Так, по их данным, к середине июля средняя ставка по годовому вкладу в крупнейших банках опустилась до 17,5%, по полугодовым -до 18%, по трехмесячным - до 18,8%. По сравнению с началом июня, когда ключевая ставка еще составляла 21%, доходность по вкладам снизилась на 0,9–1,5 процентных пункта.
В то же время ставки по потребительским кредитам сохраняют высокие значения.
В июне-июле средняя полная стоимость кредита наличными находилась на уровне около 31,6%, в диапазоне от 25 до 38% в зависимости от условий и профиля заемщика. Существенных изменений по сравнению с началом года не произошло, колебание было в пределах 0,5 процентных пункта, указывали аналитики.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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