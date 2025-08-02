Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250802/bolgariya-860239266.html
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард - 02.08.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году достиг 1 миллиарда долларов, это на 74% ниже, чем в 2023 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Болгарии... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T09:11+0300
2025-08-02T09:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
болгария
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_0:190:2145:1396_1920x0_80_0_0_14623265fd7903efa96be20eaea04b45.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Болгарии в 2024 году достиг 1 миллиарда долларов, это на 74% ниже, чем в 2023 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. "По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг 1 миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов", - сказала Митрофанова. По словам дипломата, поддержка Софией незаконных западных санкций, а также ее поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях. "В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии", - подчеркнула она. Россия в 2024 году поставляла в Болгарию удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование, а также "незапрещенные виды топлива", такие как СПГ, газ и бутан. София же поставляла фармацевтику, медицинские приборы, парфюмерию, косметику, холодильное оборудование и табак, рассказала Митрофанова.
https://1prime.ru/20250731/laos-860166628.html
болгария
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_106:0:2005:1424_1920x0_80_0_0_c7cce4ad40aaf865772983ddc3e5f28a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, болгария, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, РФ
09:11 02.08.2025
 
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард

Посол Митрофанова: товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Болгарии в 2024 году достиг 1 миллиарда долларов, это на 74% ниже, чем в 2023 году, заявила в интервью РИА Новости посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
"По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг 1 миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов", - сказала Митрофанова.
По словам дипломата, поддержка Софией незаконных западных санкций, а также ее поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях.
"В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии", - подчеркнула она.
Россия в 2024 году поставляла в Болгарию удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование, а также "незапрещенные виды топлива", такие как СПГ, газ и бутан. София же поставляла фармацевтику, медицинские приборы, парфюмерию, косметику, холодильное оборудование и табак, рассказала Митрофанова.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Путин отметил развитие товарооборота между Россией и Лаосом
31 июля, 14:43
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБОЛГАРИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала