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Посол оценила число россиян, посетивших Болгарию в 2024 году - 02.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Посол оценила число россиян, посетивших Болгарию в 2024 году
Посол оценила число россиян, посетивших Болгарию в 2024 году - 02.08.2025, ПРАЙМ
Посол оценила число россиян, посетивших Болгарию в 2024 году
Более 50 тысяч россиян посетили Болгарию в 2024 году, это почти в десять раз меньше, чем в 2019 году, такие показатели связаны с политикой Софии и отсутствием... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T09:42+0300
2025-08-02T09:42+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
болгария
ес
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Более 50 тысяч россиян посетили Болгарию в 2024 году, это почти в десять раз меньше, чем в 2019 году, такие показатели связаны с политикой Софии и отсутствием прямого авиасообщения, заявила в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. "Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году, лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч", - сказала Митрофанова. По ее словам, такие низкие показатели связаны с отсутствием прямого авиасообщения и высокими ценами на авиабилеты. Посол отметила, что негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима. "Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов", - заключила Митрофанова. Также она отметила, что число болгарских туристов в России всегда было незначительным.
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туризм, бизнес, россия, болгария, ес
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС
09:42 02.08.2025
 
Посол оценила число россиян, посетивших Болгарию в 2024 году

Посол России в Болгарии Митрофанова: число российских туристов за 6 лет снизилось в 10 раз

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Более 50 тысяч россиян посетили Болгарию в 2024 году, это почти в десять раз меньше, чем в 2019 году, такие показатели связаны с политикой Софии и отсутствием прямого авиасообщения, заявила в интервью РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
"Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году, лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч", - сказала Митрофанова.
По ее словам, такие низкие показатели связаны с отсутствием прямого авиасообщения и высокими ценами на авиабилеты. Посол отметила, что негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.
"Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов", - заключила Митрофанова.
Также она отметила, что число болгарских туристов в России всегда было незначительным.
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Товарооборот России и Болгарии в 2024 году составил $1 миллиард
09:11
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯБОЛГАРИЯЕС
 
 
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