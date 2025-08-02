Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250802/bpla-860247694.html
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T18:07+0300
2025-08-02T18:07+0300
происшествия
всу
брянская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859988461_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_837f98c655f1500c273dde0c2f6c70f5.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://1prime.ru/20250802/zaes--860245902.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859988461_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_4dc5952e7567a79699d1fee6aa81dc61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, брянская область
Происшествия, ВСУ, Брянская область
18:07 02.08.2025
 
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ

Богомаз: два человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в пределах нормы
16:23
 
ПроисшествияВСУБрянская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала