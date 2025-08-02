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В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T18:07+0300
2025-08-02T18:07+0300
2025-08-02T18:07+0300
происшествия
всу
брянская область
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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всу, брянская область
Происшествия, ВСУ, Брянская область
В Брянской области два человека ранены при атаке дронов ВСУ
Богомаз: два человека ранены при атаке дронов ВСУ в Брянской области
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Два человека ранены в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали FPV-дронами в Суземке жилой дом. К сожалению, легкие ранения получили два мирных жителя. Мужчинам своевременно оказана медицинская помощь. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства в доме повреждена кровля", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в пределах нормы