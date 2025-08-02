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Глава МИД Британии извинился за перепалку между Зеленским и Трампом
Глава МИД Британии извинился за перепалку между Зеленским и Трампом - 02.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Британии извинился за перепалку между Зеленским и Трампом
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с... | 02.08.2025, ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 2 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая вылилась в перепалку между американским лидером и Владимиром Зеленским. "Честно говоря, я чувствовал "Аргх!". Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым", - рассказал Лэмми в интервью газете Guardian. Как напоминает издание, на следующий день после произошедшего британский премьер Кир Стармер позвонил Зеленскому и пригласил его на Даунинг-стрит. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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Глава МИД Британии извинился за перепалку между Зеленским и Трампом
Глава МИД Британии заявил о чувстве вины из-за перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме
ЛОНДОН, 2 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая вылилась в перепалку между американским лидером и Владимиром Зеленским.
"Честно говоря, я чувствовал "Аргх!". Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече? Я был немного строг по отношению к себе. Но я все равно чувствовал себя виноватым", - рассказал Лэмми в интервью газете Guardian.
Как напоминает издание, на следующий день после произошедшего британский премьер Кир Стармер позвонил Зеленскому и пригласил его на Даунинг-стрит.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Индекс экономической уверенности в Британии упал до рекордного минимума