https://1prime.ru/20250802/britaniya-860244849.html
Глава МИД Британии оценил перспективы переговоров по Украине
Глава МИД Британии оценил перспективы переговоров по Украине - 02.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Британии оценил перспективы переговоров по Украине
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T15:22+0300
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ЛОНДОН, 2 авг – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться. Ранее Лондон неоднократно обещал поддерживать Украину в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется". "Я подозреваю, что черед год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - заявил он в интервью газете Guardian. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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Политика, УКРАИНА, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин
Глава МИД Британии оценил перспективы переговоров по Украине
Глава МИД Британии Лэмми: конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год
ЛОНДОН, 2 авг – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайший год и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться.
Ранее Лондон неоднократно обещал поддерживать Украину в конфликте с Россией "столько, сколько потребуется".
"Я подозреваю, что черед год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия относится к этим переговорам", - заявил он в интервью газете Guardian.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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