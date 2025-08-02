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Число ожидающих проезда по Крымскому мосту выросло до 2,6 тысячи машин
Число ожидающих проезда по Крымскому мосту выросло до 2,6 тысячи машин - 02.08.2025, ПРАЙМ
Число ожидающих проезда по Крымскому мосту выросло до 2,6 тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T06:30+0300
2025-08-02T06:30+0300
2025-08-02T06:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Ожидание более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
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бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
Число ожидающих проезда по Крымскому мосту выросло до 2,6 тысячи машин
Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, выросло до 2,6 тысячи
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда Крымского моста, в субботу к 6 утра выросло до 2,6 тысяч машин с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Ожидание более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.