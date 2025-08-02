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Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до 3 тысяч
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до 3 тысяч - 02.08.2025, ПРАЙМ
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до 3 тысяч
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T07:33+0300
2025-08-02T07:33+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания - около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания - более трёх часов", - говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
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бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, выросло до 3 тысяч
Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста, возросло до 3 тысяч
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Число автомобилей, ожидающих проезда у Крымского моста с обеих сторон, в субботу к 7 утра возросло до почти 3 тысяч, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее на Крымском мосту временно перекрывалось движение.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания - около четырёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1195 транспортных средств. Время ожидания - более трёх часов", - говорится в сообщении на 7.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.