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В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников - 02.08.2025, ПРАЙМ
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
Администрация аэропорта Домодедово опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода предприятия в собственность... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T19:19+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Администрация аэропорта Домодедово опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода предприятия в собственность государства. Как сообщалось в СМИ, около 200 сотрудников Домодедово уволились после перехода аэропорта под контроль государства. Увольнения якобы начались из-за резкого сокращения зарплат: сотрудникам, согласно сообщениям, оставили только 20% оклада, остальное же признали "премиями", которые можно не получить. "Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Большинство из тех, о ком пишут в СМИ, относятся к управленческому персоналу, уточнили в администрации аэропорта. "Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления – избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству… Суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия", - отметили в компании. Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб. Размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, вопросы дополнительного вознаграждения определяются индивидуально с каждым работником.
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бизнес, рф, аэропорт домодедово
Бизнес, РФ, аэропорт Домодедово
В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников
Администрация Домодедово опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Администрация аэропорта Домодедово опровергла информацию о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода предприятия в собственность государства.
Как сообщалось в СМИ, около 200 сотрудников Домодедово уволились после перехода аэропорта под контроль государства. Увольнения якобы начались из-за резкого сокращения зарплат: сотрудникам, согласно сообщениям, оставили только 20% оклада, остальное же признали "премиями", которые можно не получить.
"Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Большинство из тех, о ком пишут в СМИ, относятся к управленческому персоналу, уточнили в администрации аэропорта.
"Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления – избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству… Суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия", - отметили в компании.
Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб. Размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, вопросы дополнительного вознаграждения определяются индивидуально с каждым работником.
Суд удовлетворил иск о передаче аэропорта "Домодедово" государству