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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 02.08.2025, ПРАЙМ
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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 02.08.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T05:23+0300
2025-08-02T05:23+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
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192
40
192
40
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5
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
05:23 02.08.2025
 
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя пять часов после приостановки

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
 
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