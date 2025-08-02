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На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - 02.08.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T05:23+0300
2025-08-02T05:23+0300
2025-08-02T05:23+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.
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бизнес, россия
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя пять часов после приостановки
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен спустя пять часов после приостановки движения, информирует Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 23.50 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в публикации.