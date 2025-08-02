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Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе" - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе" - 02.08.2025, ПРАЙМ
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T10:59+0300
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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не комментирует возможность выдачи РФ фигурантов, заявил РИА Новости турецкий источник в профильном ведомстве. Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"). Брат Файзова объявлен в розыск. "Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются", - заявил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о возможности выдачи Турцией РФ фигурантов дела, источник отметил, что такой информации нет. "Без комментариев", - добавил он. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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россия, бизнес, турция, рф
РОССИЯ, Бизнес, ТУРЦИЯ, РФ
10:59 02.08.2025
 
Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в "Крокусе"

Турция общается с Россией по делу о теракте в "Крокусе", детали не разглашаются

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", детали не разглашаются, при этом турецкая сторона не комментирует возможность выдачи РФ фигурантов, заявил РИА Новости турецкий источник в профильном ведомстве.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ (запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство"). Брат Файзова объявлен в розыск.
"Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются", - заявил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос о возможности выдачи Турцией РФ фигурантов дела, источник отметил, что такой информации нет.
"Без комментариев", - добавил он.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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