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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1 - 02.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T15:11+0300
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. "Глубина (КМ): 59.8. Магнитуда: 6.1", - говорится в сообщении. Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 196 километров. В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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общество , камчатка, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, РАН
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы
УЛАН-УДЭ, 2 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,1 зафиксирован на Камчатке в 196 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 146 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,2, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
"Глубина (КМ): 59.8. Магнитуда: 6.1", - говорится в сообщении.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского составляет 196 километров.
В среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
Афтершок магнитудой 6,2 зафиксирован на Камчатке