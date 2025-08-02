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"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам - 02.08.2025, ПРАЙМ
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам
Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией является полностью оторванной от реальности и не имеет обоснования. Об этом заявил бывший советник Леонида | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T10:06+0300
2025-08-02T10:06+0300
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией является полностью оторванной от реальности и не имеет обоснования. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.Он отметил, что предложенные Россией три рабочие группы для обсуждения в Стамбуле так и не были созданы, а также не было принято решение о возвращении трех тысяч тел украинских солдат."Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненных и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много <…> Зеленский полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса", — сказал он в эфире на YouTube.Аналитик также удивился постоянным требованиям Зеленского о встречах глав государств и отказом от каких-либо уступок. Он указал на отсутствие оснований у киевского режима для такой жесткой позиции, особенно с учетом текущей ситуации на фронте. Соскин подчеркнул, что можно было бы начать переговоры и решать возникающие вопросы, тем более что существуют два меморандума, которые могли бы стать основой для коммуникации. "Почему это не делается? Зеленский уперся и стоит на одной позиции <…> Причем если начать работу групп, можно же выйти на какие-то элементы значительного понижения, а Зеленский этого не желает", — заключил Соскин.В пятницу Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме акцентировал внимание на необходимости установления долгосрочного мира без временных рамок. Он также подтвердил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. В ответ на слова Путина Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
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Политика, Общество , УКРАИНА, Киев, Стамбул, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Владимир Путин, YouTube, Мировая экономика
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам
Соскин: Зеленский далек от реальности в переговорах
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского по переговорам с Россией является полностью оторванной от реальности и не имеет обоснования. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что предложенные Россией три рабочие группы для обсуждения в Стамбуле так и не были созданы, а также не было принято решение о возвращении трех тысяч тел украинских солдат.
"Не желает Зеленский разработать модель перемирия для сбора раненных и убитых. В Часовом Яре сколько украинцев перебили, там же очень много <…> Зеленский полностью отбрасывает вот этот фактор переговорного процесса", — сказал он в эфире на YouTube.
Аналитик также удивился постоянным требованиям Зеленского о встречах глав государств и отказом от каких-либо уступок. Он указал на отсутствие оснований у киевского режима для такой жесткой позиции, особенно с учетом текущей ситуации на фронте. Соскин подчеркнул, что можно было бы начать переговоры и решать возникающие вопросы, тем более что существуют два меморандума, которые могли бы стать основой для коммуникации.
"Почему это не делается? Зеленский уперся и стоит на одной позиции <…> Причем если начать работу групп, можно же выйти на какие-то элементы значительного понижения, а Зеленский этого не желает", — заключил Соскин.
В пятницу Владимир Путин на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме акцентировал внимание на необходимости установления долгосрочного мира без временных рамок. Он также подтвердил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.
В ответ на слова Путина Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам, но уже на уровне лидеров государств.
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