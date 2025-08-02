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"Щука": командование ВСУ наказывает бойцов за инакомыслие
"Щука": командование ВСУ наказывает бойцов за инакомыслие - 02.08.2025, ПРАЙМ
"Щука": командование ВСУ наказывает бойцов за инакомыслие
Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T05:45+0300
2025-08-02T05:45+0300
2025-08-02T05:45+0300
общество
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ДОНЕЦК, 2 авг - ПРАЙМ. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
"В ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука".
По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец".
"Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
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общество , запорожская область, украина, всу
Общество , Запорожская область, УКРАИНА, ВСУ
"Щука": командование ВСУ наказывает бойцов за инакомыслие
"Щука": командование ВСУ наказывает бойцов за любое инакомыслие
ДОНЕЦК, 2 авг - ПРАЙМ. Командование ВСУ наказывает своих бойцов за любое инакомыслие, заявил РИА Новости бывший украинский солдат, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
"В ВСУ есть негласное правило, что свою точку зрения лучше держать при себе, иначе ты понесешь любое наказание, которое они (командование ВСУ - ред.) придумают", - сказал "Щука".
По его словам, наказания могут быть от денежных штрафов до помещения в подвалы, а также отправки бойца "в один конец".
"Или тебя в яму посадят, или тебя отправят в ту часть, где тебя умножат на ноль, или еще может быть вариант наказания в денежном эквиваленте", — добавил он.
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.