Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250802/kurs-860226310.html
Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе
Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе - 02.08.2025, ПРАЙМ
Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе
Существенный рост курса доллара возможен на фоне геополитического обострения и оглашения новых санкционных ограничений на российский экспорт в конце первой... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T03:00+0300
2025-08-02T03:00+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Существенный рост курса доллара возможен на фоне геополитического обострения и оглашения новых санкционных ограничений на российский экспорт в конце первой декады августа, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал". В принципе, шансы на позитивный сценарий тоже есть, но пока реализация рискового сценария перевешивает.Вместе с тем, не считаем основным вариант мгновенного введения жёстких полноценных санкций. Однако их оглашение и "отсрочка" вполне возможны, хотя на некоторые компании, в том числе в банковском секторе они могут распространиться в самом близком будущем, если не будет успеха на переговорном треке.Пока цели по курсам валют в августе составляют 82 руб., 11,4 руб. и 94 руб. по доллару, юаню и евро к рублю соответственно.
https://1prime.ru/20250731/valyuta-860176904.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Дмитрий Александров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851368700_0:135:537:672_100x100_80_0_0_ba9f1c9fa916d7c5496e0cab579d5e90.jpg
Дмитрий Александров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851368700_0:135:537:672_100x100_80_0_0_ba9f1c9fa916d7c5496e0cab579d5e90.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок
Экономика, Рынок
03:00 02.08.2025
 

Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
Автор - Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований ИВА Партнерс.
Дмитрий Александров
руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал"
Все материалы
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Существенный рост курса доллара возможен на фоне геополитического обострения и оглашения новых санкционных ограничений на российский экспорт в конце первой декады августа, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал". В принципе, шансы на позитивный сценарий тоже есть, но пока реализация рискового сценария перевешивает.
Вместе с тем, не считаем основным вариант мгновенного введения жёстких полноценных санкций. Однако их оглашение и "отсрочка" вполне возможны, хотя на некоторые компании, в том числе в банковском секторе они могут распространиться в самом близком будущем, если не будет успеха на переговорном треке.
Пока цели по курсам валют в августе составляют 82 руб., 11,4 руб. и 94 руб. по доллару, юаню и евро к рублю соответственно.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 августа
31 июля, 17:43
 
ЭкономикаРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала