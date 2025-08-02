https://1prime.ru/20250802/kurs-860226310.html

Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе

Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе - 02.08.2025, ПРАЙМ

Курс доллара: рост на фоне геополитики и новых санкций в августе

Существенный рост курса доллара возможен на фоне геополитического обострения и оглашения новых санкционных ограничений на российский экспорт в конце первой... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T03:00+0300

2025-08-02T03:00+0300

2025-08-02T03:00+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Существенный рост курса доллара возможен на фоне геополитического обострения и оглашения новых санкционных ограничений на российский экспорт в конце первой декады августа, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал". В принципе, шансы на позитивный сценарий тоже есть, но пока реализация рискового сценария перевешивает.Вместе с тем, не считаем основным вариант мгновенного введения жёстких полноценных санкций. Однако их оглашение и "отсрочка" вполне возможны, хотя на некоторые компании, в том числе в банковском секторе они могут распространиться в самом близком будущем, если не будет успеха на переговорном треке.Пока цели по курсам валют в августе составляют 82 руб., 11,4 руб. и 94 руб. по доллару, юаню и евро к рублю соответственно.

https://1prime.ru/20250731/valyuta-860176904.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Дмитрий Александров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851368700_0:135:537:672_100x100_80_0_0_ba9f1c9fa916d7c5496e0cab579d5e90.jpg

Дмитрий Александров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851368700_0:135:537:672_100x100_80_0_0_ba9f1c9fa916d7c5496e0cab579d5e90.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Александров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851368700_0:135:537:672_100x100_80_0_0_ba9f1c9fa916d7c5496e0cab579d5e90.jpg

рынок