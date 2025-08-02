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Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о взрывах недалеко от станции

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о взрывах недалеко от станции - 02.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о взрывах недалеко от станции

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T23:34+0300

2025-08-02T23:34+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении организации. Ранее в пресс-службе станции сообщили о гибели мирного жителя в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, возгорание было локализовано, радиационный фон остался в норме. "Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов", - сообщается в заявлении МАГАТЭ. Отмечается, что представители ЗАЭС проинформировали группу МАГАТЭ о том, что объект в 1,2 километра от периметра ЗАЭС подвергся обстрелу и атакам беспилотников. "Я вновь призываю к максимальной сдержанности в военном плане вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - заявил в связи с этим генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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энергодар, европа, рф, рафаэль гросси, магатэ, всу, запорожская аэс