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Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - 02.08.2025, ПРАЙМ

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T09:32+0300

2025-08-02T09:32+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. "Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе. Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

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россия, общество , малайзия, москва, владимир путин