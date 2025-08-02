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Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии - 02.08.2025, ПРАЙМ
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T09:32+0300
2025-08-02T09:32+0300
политика
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малайзия
москва
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России. "Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе. Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
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россия, общество , малайзия, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
09:32 02.08.2025
 
Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии

Путин 6 августа проведет переговоры с правителем Малайзии Султаном Ибрагимом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
© POOL
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента России.
"Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Российскую Федерацию с государственным визитом", - говорится в релизе.
Отмечается, что на 6 августа в Москве запланированы переговоры президента России Владимира Путина с султаном Ибрагимом, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
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ПолитикаРОССИЯОбществоМАЛАЙЗИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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