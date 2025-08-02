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Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ

Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ - 02.08.2025, ПРАЙМ

Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ

Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T16:49+0300

2025-08-02T16:49+0300

2025-08-02T16:49+0300

технологии

общество

антониу гутерреш

microsoft

оон

илон маск

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет сродни симуляции, а люди в ней - второстепенными персонажами. Один из пользователей соцсети X написал, что, когда будет создан универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, "мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции". Считается, что универсальный искусственный интеллект обретёт самосознание и способность к мышлению. "Скорее всего, так и есть", - с грустью прокомментировал публикацию пользователя Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю". В пятницу газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.

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технологии, общество , антониу гутерреш, microsoft, оон, илон маск