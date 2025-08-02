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Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ
Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ - 02.08.2025, ПРАЙМ
Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ
Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T16:49+0300
2025-08-02T16:49+0300
технологии
общество
антониу гутерреш
microsoft
оон
илон маск
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет сродни симуляции, а люди в ней - второстепенными персонажами. Один из пользователей соцсети X написал, что, когда будет создан универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, "мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции". Считается, что универсальный искусственный интеллект обретёт самосознание и способность к мышлению. "Скорее всего, так и есть", - с грустью прокомментировал публикацию пользователя Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю". В пятницу газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе. В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
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технологии, общество , антониу гутерреш, microsoft, оон, илон маск
Технологии, Общество , Антониу Гутерреш, Microsoft, ООН, Илон Маск
16:49 02.08.2025
 
Маск рассказал, что произойдет с человечеством из-за развития ИИ

Маск: когда искусственный интеллект обретет самосознание, мир станет симуляцией

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск считает, что, когда искусственный интеллект (ИИ) обретет самосознание и способность к мышлению, мир, скорее всего, станет сродни симуляции, а люди в ней - второстепенными персонажами.
Один из пользователей соцсети X написал, что, когда будет создан универсальный искусственный интеллект (AGI), также известный как сильный или общий, "мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции". Считается, что универсальный искусственный интеллект обретёт самосознание и способность к мышлению.
"Скорее всего, так и есть", - с грустью прокомментировал публикацию пользователя Маск, добавив в скобках слово "вздыхаю".
В пятницу газета Times сообщила, что, по мнению главы некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывшего инженера компаний Google и Microsoft Нейта Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "по меньшей мере 95%", если мир продолжит развивать ИИ в текущем темпе.
В 2024 году генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что ИИ создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно.
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