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Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике - 02.08.2025, ПРАЙМ
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике
Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате... | 02.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. С успешным выступлением ребят и их наставников поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов", - говорится в сообщении. Как рассказали в аппарате, золотых медалей удостоены Петр Лосев и Владислав Жиганов из Москвы. Серебро завоевали Гимран Абдуллин из Казани и Дарья Грекова из Москвы. Все призеры – победители всероссийской олимпиады школьников по информатике. Возглавил сборную России на IOI декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич. "Президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту особо подчеркивал, что Россия должна быть в авангарде масштабных, идущих во всём мире перемен. И нам надо предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике два золота и два серебра. Это существенно пополнило копилку наград российских школьников - 29 медалей на международных состязаниях в этом году", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Вице-премьер выразил благодарность за поддержку учителям, наставникам и родителям школьников. "Российские школьники вновь доказали свое мастерство на международном уровне, показав отличный результат на международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении. На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.
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рф, москва, казань
РФ, МОСКВА, КАЗАНЬ
20:57 02.08.2025
 
Российские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике

Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на IOI

© РИА Новости . Саид ЦарнаевШкольники за компьютерами. Архивное фото
Школьники за компьютерами. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали на 37-й Международной олимпиаде по информатике, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали. С успешным выступлением ребят и их наставников поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.
Как рассказали в аппарате, золотых медалей удостоены Петр Лосев и Владислав Жиганов из Москвы. Серебро завоевали Гимран Абдуллин из Казани и Дарья Грекова из Москвы. Все призеры – победители всероссийской олимпиады школьников по информатике. Возглавил сборную России на IOI декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.
"Президент России Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту особо подчеркивал, что Россия должна быть в авангарде масштабных, идущих во всём мире перемен. И нам надо предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения. Такой призыв точно отражает мышление наших ребят, которые завоевали на Международной олимпиаде по информатике два золота и два серебра. Это существенно пополнило копилку наград российских школьников - 29 медалей на международных состязаниях в этом году", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-премьер выразил благодарность за поддержку учителям, наставникам и родителям школьников.
"Российские школьники вновь доказали свое мастерство на международном уровне, показав отличный результат на международной олимпиаде по информатике. Их успех – это не только гордость для страны, но и важный вклад в будущее цифровой экономики. Уверен, что именно такие талантливые ребята сохранят и приумножат технологическое лидерство России, двигая вперед науку и инновации", – отметил министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.
%Химия - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии
3 июня, 21:58
 
РФМОСКВАКАЗАНЬ
 
 
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