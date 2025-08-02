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Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС - 02.08.2025, ПРАЙМ
Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции, трансляцию операции ведёт... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T13:32+0300
2025-08-02T13:32+0300
2025-08-02T13:32+0300
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции, трансляцию операции ведёт НАСА. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернётся предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
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технологии, наса, роскосмос
Технологии, НАСА, Роскосмос
Корабль Crew Dragon с космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции, трансляцию операции ведёт НАСА.
Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев.
Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернётся предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
Полет проходит в рамках соглашения о перекрёстных полетах между Роскосмосом и NASA.
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом