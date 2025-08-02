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В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС - 02.08.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС
Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T16:01+0300
2025-08-02T16:01+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", - говорится в сообщении. Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги". В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.
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общество , технологии, россия, мвд
Мошенничество, Общество , Технологии, РОССИЯ, МВД
В МВД рассказали о мошенниках, выманивающих у россиян данные из СМС
МВД: мошенники под видом сотрудников военкомата выманивают у россиян данные из СМС
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников военкомата якобы для уточнения данных воинского учета выманивают у россиян данные и коды из СМС, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета. Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", - говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркивают, что для этих целей лже-сотрудники военкомата просят назвать СМС-код, при передаче которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".
В МВД отмечают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок, код из СМС требуют сообщить только мошенники.
В МВД предупредили о новых способах мошенничества в Telegram