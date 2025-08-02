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Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году
Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году - 02.08.2025, ПРАЙМ
Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году
Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил РИА Новости депутат... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T02:32+0300
2025-08-02T02:32+0300
экономика
общество
московская область
госдума
единая россия
социальный фонд
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров - 15 250 рублей", - заявил РИА Новости Говырин. По его словам, если пенсионер неработающий и его пенсия не достигает прожиточного минимума, ему поможет государство с помощью федеральной социальной доплаты. "Если пенсионер москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Социальный фонд либо МФЦ "Мои документы". Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт "Госуслуги". Из госбюджета такому пенсионеру будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума", - отметил депутат.
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общество , московская область, госдума, единая россия, социальный фонд
Экономика, Общество , Московская область, Госдума, Единая Россия, Социальный фонд
02:32 02.08.2025
 
Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году

Депутат Говырин: пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в 2025 году благодаря федеральной социальной доплате, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Наше государство поддерживает всех без исключения пожилых граждан страны. Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров - 15 250 рублей", - заявил РИА Новости Говырин.
По его словам, если пенсионер неработающий и его пенсия не достигает прожиточного минимума, ему поможет государство с помощью федеральной социальной доплаты.
"Если пенсионер москвич или житель Московской области, нужно будет воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Социальный фонд либо МФЦ "Мои документы". Но жители регионов могут оформить федеральную выплату через сайт "Госуслуги". Из госбюджета такому пенсионеру будет приходить сумма, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума", - отметил депутат.
 
ЭкономикаОбществоМосковская областьГосдумаЕдиная РоссияСоциальный фонд
 
 
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