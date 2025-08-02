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Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа - 02.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250802/pensiya--860237928.html
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа - 02.08.2025, ПРАЙМ
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T08:35+0300
2025-08-02T08:35+0300
экономика
россия
финансы
социальный фонд
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России. "В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц. Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.
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россия, финансы, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Социальный фонд
08:35 02.08.2025
 
Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа

Социальный фонд: накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Накопительная пенсия россиян увеличится с 1 августа на 10,98%, а срочные пенсионные выплаты - на 11,32%, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
"В минувшем году управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, и это позволило провести индексацию размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98% (против 7% в 2024), срочные пенсионные выплаты – на 11,32% (против 6,92%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие перерасчеты будут сделаны проактивно, никаких заявлений подавать не нужно. Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,4 тысяч рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – 2,6 тысяч рублей в месяц.
Социальный фонд также продолжит начислять доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года.
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