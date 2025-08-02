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Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений - 02.08.2025, ПРАЙМ
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T03:02+0300
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.
"Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами.
"Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США.
Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.
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технологии, финансы, сша
Технологии, Экономика, Финансы, США
Пентагон заключил контракт с крупнейшим в мире производителем вооружений
Пентагон заключил контракт с корпорацией RTX на сумму до 50 миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Пентагон сообщил о заключении 20-летнего контракта с корпорацией RTX, крупнейшим в мире производителем вооружений и аэрокосмических систем, на сумму до 50 миллиардов долларов.
"Корпорация RTX (город Арлингтон, штат Вирджиния) получила рамочный контракт с максимальной суммой до 50 миллиардов долларов США на поставку систем RTX и конечной продукции, запасных частей, предоставление услуг и другие виды поддержки - в соответствии с установленными условиями и положениями контракта", - говорится в заявлении Пентагона.
Уточняется, что работы по контракту будут осуществляться как на территории континентальных Соединённых Штатов, так за её пределами.
"Это 20-летний контракт без опционных периодов... Срок завершения выполнения контракта - 31 июля 2045 года", - добавили в министерстве обороны США.
Заказчиками по данному контракту выступают армия США, агентство оборонной логистики и министерство обороны Соединенных Штатов.