https://1prime.ru/20250802/poezd-860249881.html

Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути

Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути - 02.08.2025, ПРАЙМ

Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути

Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один — в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T20:20+0300

2025-08-02T20:20+0300

2025-08-02T20:20+0300

россия

крым

севастополь

москва

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один — в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании. Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.

https://1prime.ru/20250801/krym-860221916.html

крым

севастополь

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, севастополь, москва, гранд сервис экспресс