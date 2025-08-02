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Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути
Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути - 02.08.2025, ПРАЙМ
Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути
Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один — в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T20:20+0300
2025-08-02T20:20+0300
россия
крым
севастополь
москва
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один — в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании. Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки. "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.
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россия, крым, севастополь, москва, гранд сервис экспресс
РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, МОСКВА, Гранд сервис экспресс
20:20 02.08.2025
 
Четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути

"Гранд сервис экспресс": четыре поезда сообщением с Крымом задерживаются в пути

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Четыре поезда в сообщении с Крымским полуостровом, три из которых следуют из Крыма и один — в направлении полуострова, задерживаются в пути, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 19.00 мск: в Крым: №183 Мурманск - Севастополь отправлением 31 июля, задержка - шесть часов. Из Крыма: №008 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 1 августа, задержка - 2,5 часа; №068 Симферополь - Москва отправлением 1 августа, задержка - около двух часов; №174 Евпатория - Москва отправлением 1 августа, задержка - 30 минут", - говорится в сообщении компании.
Перевозчик уточняет, что остальные поезда, о задержке которых говорилось ранее, введены в график или прибыли на станции назначения. Компания добавляет, что время задержки поездов в пути может измениться, перевозчик использует все возможности по сокращению времени задержки.
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении компании.
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