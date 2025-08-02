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Путин поздравил десантников с днем ВДВ - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил десантников с днем ВДВ
Путин поздравил десантников с днем ВДВ - 02.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил десантников с днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что нынешнее поколение... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T12:42+0300
2025-08-02T12:42+0300
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что нынешнее поколение солдат и офицеров доблестно сражается за правду и справедливость в ходе спецоперации. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережёт и приумножает эти славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что за прошедшее время представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись отчизны. Их мужество, бесстрашие и сила духа, по словам президента, всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Именно эти слова отражают мощный девиз десантных войск – "Никто, кроме нас", на который равнялись все, кто служил в ВДВ, подчеркнул глава государства. "Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, за плечами которых дерзкие и отважные боевые операции. Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооружённых сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил Путин.
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общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
12:42 02.08.2025
 
Путин поздравил десантников с днем ВДВ

Путин: нынешнее поколение солдат и офицеров доблестно сражается за правду и справедливость

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске
Военнослужащий Воздушно-десантных войск во время показательных выступлений на праздновании Дня ВДВ в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Уссурийске - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, отметив, что нынешнее поколение солдат и офицеров доблестно сражается за правду и справедливость в ходе спецоперации.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. Нынешнее поколение солдат и офицеров бережёт и приумножает эти славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что за прошедшее время представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись отчизны. Их мужество, бесстрашие и сила духа, по словам президента, всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Именно эти слова отражают мощный девиз десантных войск – "Никто, кроме нас", на который равнялись все, кто служил в ВДВ, подчеркнул глава государства.
"Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, за плечами которых дерзкие и отважные боевые операции. Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооружённых сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил Путин.
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