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В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы - 02.08.2025, ПРАЙМ
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В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы - 02.08.2025, ПРАЙМ
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы
Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T00:44+0300
2025-08-02T00:44+0300
бизнес
россия
москва
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до полуночи на фоне грозы в столичном регионе, следует из данных онлайн-табло авиагаваней. Самое большое количество задержанных рейсов наблюдается из аэропорта "Шереметьево". Так, с 22.00 мск 1 августа было перенесено 34 вылета, в том числе 9 международных рейсов. В аэропорта "Домодедово" было перенесено 9 рейсов, из "Внуково" - 10 рейсов. На период с 21.50 мск из аэропорта "Жуковский" было перенесено два рейса. Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.
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бизнес, россия, москва, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
00:44 02.08.2025
 
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов из-за грозы

В московских аэропортах задержали более 50 авиарейсов из-за грозы

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пятьдесят пять авиарейсов были задержаны в аэропортах Москвы "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта "Жуковский" 1 августа на период с 22.00 мск до полуночи на фоне грозы в столичном регионе, следует из данных онлайн-табло авиагаваней.
Самое большое количество задержанных рейсов наблюдается из аэропорта "Шереметьево". Так, с 22.00 мск 1 августа было перенесено 34 вылета, в том числе 9 международных рейсов. В аэропорта "Домодедово" было перенесено 9 рейсов, из "Внуково" - 10 рейсов. На период с 21.50 мск из аэропорта "Жуковский" было перенесено два рейса.
Мощный ливень накрыл столицу вечером в пятницу. Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильном ливне и ветре с порывами до 17 метров в секунду до утра субботы. В частности, сильный дождь идет на юго-востоке, юго-западе и западе города. Небо озаряют молнии и слышны раскаты грома.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедовоаэропорт Внуково
 
 
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