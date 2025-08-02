https://1prime.ru/20250802/rosstat-860237184.html
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России - 02.08.2025, ПРАЙМ
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России
Больше всего россиян с зарплатой от одного миллиона рублей работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - на них приходится три четверти всех... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T08:20+0300
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экономика
общество
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росстат
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Больше всего россиян с зарплатой от одного миллиона рублей работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - на них приходится три четверти всех "миллионеров", а в Еврейской АО и Калмыкии таких зарплат вовсе нет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. По данным Росстата, число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей на апрель текущего года достигло 45 428 человек - это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда таких работников в стране насчитывалось 24 400. В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек - это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз - 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно. В пятерку входят Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек). В десятке еще Краснодарский край (498 человек), Нижегородская (468 человек), Новосибирская (374 человека) и Сахалинская области (336 человек), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (335 человек). Работники с зарплатами от одного миллиона рублей впервые появились в этом году в Ингушетии - один человек, а также в Северной Осетии - сразу восемь. В целом в большинстве регионов России количество граждан с зарплатами от миллиона рублей выросло, хотя есть и исключения. Так, в Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии их количество снизилось - совокупно на 53 человека. Единственными двумя регионами России, где нет граждан с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.
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общество , россия, москва, санкт-петербург, московская область, росстат
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Росстат
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России
Росстат: россияне с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве, Петербурге и Подмосковье
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Больше всего россиян с зарплатой от одного миллиона рублей работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - на них приходится три четверти всех "миллионеров", а в Еврейской АО и Калмыкии таких зарплат вовсе нет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
По данным Росстата, число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей на апрель текущего года достигло 45 428 человек - это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда таких работников в стране насчитывалось 24 400.
В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек - это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз - 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно.
В пятерку входят Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек). В десятке еще Краснодарский край (498 человек), Нижегородская (468 человек), Новосибирская (374 человека) и Сахалинская области (336 человек), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (335 человек).
Работники с зарплатами от одного миллиона рублей впервые появились в этом году в Ингушетии - один человек, а также в Северной Осетии - сразу восемь.
В целом в большинстве регионов России количество граждан с зарплатами от миллиона рублей выросло, хотя есть и исключения. Так, в Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии их количество снизилось - совокупно на 53 человека.
Единственными двумя регионами России, где нет граждан с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.
В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат