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СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета - 02.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета - 02.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета
Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T21:53+0300
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ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill. "Хотя проукраинские "ястребы" в Сенате хотели провести свой законопроект о санкциях до месячного перерыва, в итоге они полностью оставили это решение на усмотрение Трампа, по крайней мере, на летний период", - пишет издание. Однако, как отмечается в публикации, "демократы выражали сомнения" в том, что президент США пойдет на такие меры, пока сенат находится в отпуске до начала сентября. В апреле группа сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Этот законопроект, в частности, вводит 500% пошлины на импорт нефти, газа и урана в США. Белый дом при этом заявил, что окончательное решение об ограничительных мерах против РФ останется за главой государства. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
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мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, дмитрий песков, the hill
Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, The Hill
21:53 02.08.2025 (обновлено: 21:54 02.08.2025)
 
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета

Hill: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях против России до конца лета

© Unsplash/Tim MossholderЗдание Капитолия, Вашингтон, США
Здание Капитолия, Вашингтон, США
© Unsplash/Tim Mossholder
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ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill.
"Хотя проукраинские "ястребы" в Сенате хотели провести свой законопроект о санкциях до месячного перерыва, в итоге они полностью оставили это решение на усмотрение Трампа, по крайней мере, на летний период", - пишет издание.
Однако, как отмечается в публикации, "демократы выражали сомнения" в том, что президент США пойдет на такие меры, пока сенат находится в отпуске до начала сентября.
В апреле группа сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Этот законопроект, в частности, вводит 500% пошлины на импорт нефти, газа и урана в США.
Белый дом при этом заявил, что окончательное решение об ограничительных мерах против РФ останется за главой государства.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
08:09
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
 
Мировая экономикаСШАРФУКРАИНАДональд ТрампДмитрий ПесковThe Hill
 
 
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