https://1prime.ru/20250802/senat-860251319.html
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета - 02.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета
Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill. | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T21:53+0300
2025-08-02T21:53+0300
2025-08-02T21:54+0300
мировая экономика
сша
рф
украина
дональд трамп
дмитрий песков
the hill
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/49/841254932_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_1e83b22efc240ffe43d20d09c075957c.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill. "Хотя проукраинские "ястребы" в Сенате хотели провести свой законопроект о санкциях до месячного перерыва, в итоге они полностью оставили это решение на усмотрение Трампа, по крайней мере, на летний период", - пишет издание. Однако, как отмечается в публикации, "демократы выражали сомнения" в том, что президент США пойдет на такие меры, пока сенат находится в отпуске до начала сентября. В апреле группа сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Этот законопроект, в частности, вводит 500% пошлины на импорт нефти, газа и урана в США. Белый дом при этом заявил, что окончательное решение об ограничительных мерах против РФ останется за главой государства. Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.
https://1prime.ru/20250802/tramp--860236656.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/49/841254932_147:0:2280:1600_1920x0_80_0_0_b45a505a7e8205adc68c54e3b4497ed5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, рф, украина, дональд трамп, дмитрий песков, the hill
Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, The Hill
СМИ: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях до конца лета
Hill: сенат США не будет рассматривать законопроект о санкциях против России до конца лета
ВАШИНГТОН, 3 авг – ПРАЙМ. Сенат США не будет рассматривать законопроект о новых санкциях против России до конца лета, так как уходит на августовские каникулы, сообщает газета The Hill.
"Хотя проукраинские "ястребы" в Сенате хотели провести свой законопроект о санкциях до месячного перерыва, в итоге они полностью оставили это решение на усмотрение Трампа, по крайней мере, на летний период", - пишет издание.
Однако, как отмечается в публикации, "демократы выражали сомнения" в том, что президент США пойдет на такие меры, пока сенат находится в отпуске до начала сентября.
В апреле группа сенаторов из обеих партий представила законопроект, который предполагает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. Этот законопроект, в частности, вводит 500% пошлины на импорт нефти, газа и урана в США.
Белый дом при этом заявил, что окончательное решение об ограничительных мерах против РФ останется за главой государства.
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Во вторник Трамп заявил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине, и этот срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Трамп добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. В Кремле зафиксировали новые заявления Трампа, касающиеся урегулирования ситуации на Украине и возможных рестрикций, отметил он.