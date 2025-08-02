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СМИ: десятки тонн американского продовольствия простаивают на складах

СМИ: десятки тонн американского продовольствия простаивают на складах - 02.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: десятки тонн американского продовольствия простаивают на складах

Более 60 тысяч тонн американской помощи в виде продовольствия простаивают на складах по всему миру, часть уже в скором времени уничтожат, сообщает газета... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T17:12+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Более 60 тысяч тонн американской помощи в виде продовольствия простаивают на складах по всему миру, часть уже в скором времени уничтожат, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные госдепа. "Более 60 тысяч тонн продовольствия простаивают на складах в США и по всему миру. Срок годности некоторых товаров истекает... Стикеры с надписью "уничтожить" были наклеены на этой неделе на сотни ящиков с продовольственной помощью США", - говорится в сообщении издания. Так, в штате Джорджия, пишет газета, простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи после свертывания деятельности агентства по международному развитию (USAID), часть этой помощи собираются в ближайшее время уничтожить. По данным издания, в другом штате, Род-Айленде, также не задействованы около 185 тысяч коробок с продовольствием, которые были оплачены американскими властями, но никуда не отправлены, их стоимость составляет порядка 75 миллионов долларов. Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он объявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, марко рубио, usaid, washington post