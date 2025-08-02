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В Сочи ожидаются сильные ливни

В Сочи ожидаются сильные ливни - 02.08.2025, ПРАЙМ

В Сочи ожидаются сильные ливни

Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди,... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T22:57+0300

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2025-08-02T22:57+0300

общество

сочи

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СОЧИ, 2 авг - ПРАЙМ. Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий прогнозируют в Сочи и ФТ Сириус с ночи 3 августа и до конца суток, а также 4 августа: сильные дожди, ливни с грозой, возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду, сообщает городская администрация. "По сообщению метеорологов, с ночи 3 августа и до конца суток, а также ночью и утром 4 августа 2025 года на территории города Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, местами сильные. Возможны град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении. Подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок возможны в результате ухудшения погодных условий. В акватории моря существует опасность формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое. В связи с ухудшением погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности, оперативный штаб по поручению мэра Сочи Андрея Прошунина контролирует ситуацию. Власти Сочи призывают жителей и гостей курорта соблюдать осторожность, воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, а также рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

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общество , сочи