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США исключили Гондурас из списка стран с 10%-ными пошлинами
США исключили Гондурас из списка стран с 10%-ными пошлинами - 02.08.2025, ПРАЙМ
США исключили Гондурас из списка стран с 10%-ными пошлинами
Власти США приняли решение исключить Гондурас из числа стран, на которые распространяются 10% пошлины, сообщил министр иностранных дел центральноамериканской... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T05:39+0300
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2025-08-02T05:39+0300
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МЕХИКО, 2 авг - ПРАЙМ. Власти США приняли решение исключить Гондурас из числа стран, на которые распространяются 10% пошлины, сообщил министр иностранных дел центральноамериканской республики Хавьер Бу Сото.
"В ходе нашего официального визита в Вашингтон мы с удовлетворением восприняли заявление правительства Соединённых Штатов об отмене для Гондураса новых 10%-ных пошлин. Об этом сообщил заместитель министра торговли США Уильям Киммитт во время содержательной беседы, в ходе которой мы подробно обсудили тарифную политику, двустороннюю торговлю и проект Межокеанской железной дороги", - написал министр Бу Сото в своем блоге в соцсети X.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
По словам гондурасского дипломата, решение США исключить Гондурас из этого списка стало отражением высокого уровня двусторонних отношений и результатом активной дипломатической работы, которую МИД Гондураса ведёт вместе с аппаратом президента страны.
"Мы будем работать в двустороннем формате над продвижением торговой либерализации и снижением тарифов в ключевых секторах экономики, а также над выстраиванием мостов взаимопонимания с нынешней администрацией президента Трампа по важнейшим вопросам: безопасность, оборона, миграция и экономическое развитие", - добавил Бу Сото.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров США, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с Вашингтоном и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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Экономика, Мировая экономика, США, ГОНДУРАС, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД
США исключили Гондурас из списка стран с 10%-ными пошлинами
США исключили Гондурас из списка стран, на которые распространяются 10%-ные пошлины
МЕХИКО, 2 авг - ПРАЙМ. Власти США приняли решение исключить Гондурас из числа стран, на которые распространяются 10% пошлины, сообщил министр иностранных дел центральноамериканской республики Хавьер Бу Сото.
"В ходе нашего официального визита в Вашингтон мы с удовлетворением восприняли заявление правительства Соединённых Штатов об отмене для Гондураса новых 10%-ных пошлин. Об этом сообщил заместитель министра торговли США Уильям Киммитт во время содержательной беседы, в ходе которой мы подробно обсудили тарифную политику, двустороннюю торговлю и проект Межокеанской железной дороги", - написал министр Бу Сото в своем блоге в соцсети X.
В пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
По словам гондурасского дипломата, решение США исключить Гондурас из этого списка стало отражением высокого уровня двусторонних отношений и результатом активной дипломатической работы, которую МИД Гондураса ведёт вместе с аппаратом президента страны.
"Мы будем работать в двустороннем формате над продвижением торговой либерализации и снижением тарифов в ключевых секторах экономики, а также над выстраиванием мостов взаимопонимания с нынешней администрацией президента Трампа по важнейшим вопросам: безопасность, оборона, миграция и экономическое развитие", - добавил Бу Сото.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров США, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с Вашингтоном и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.