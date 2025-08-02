https://1prime.ru/20250802/sud-860235348.html
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна" - 02.08.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"
Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T04:11+0300
2025-08-02T04:11+0300
2025-08-02T04:11+0300
общество
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860235348.jpg?1754097098
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов.
Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна".
Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки"
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финансы, рф
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"
Суд назначил пять штрафов руководителю организации помощи женщинам и детям "Анна"
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов.
Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна".
Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки"