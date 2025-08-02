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Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна" - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна" - 02.08.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"
Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T04:11+0300
2025-08-02T04:11+0300
общество
финансы
рф
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов. Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна". Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления". Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки"
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192
40
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40
192
40
общество , финансы, рф
Общество , Финансы, РФ
04:11 02.08.2025
 
Суд оштрафовал руководителя организации помощи женщинам и детям "Анна"

Суд назначил пять штрафов руководителю организации помощи женщинам и детям "Анна"

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Суд назначил сразу пять штрафов руководительнице общественной организации помощи женщинам и детям "Анна" (организация внесена в реестр иноагентов) Марине Писляковой-Паркер за непредставление или несвоевременное представление сведений, свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным документам, суд в четверг признал Пислякову-Паркер виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) и назначил ей пять штрафов.
Также пять штрафов по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иноагентом в уполномоченный орган сведений (информации) назначены и Региональной общественной организации помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр "Анна".
Согласно информации с ресурса "БИР-Аналитик", организация числится действующей, однако ее счета с мая прошлого года заблокированы по причине "непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока ее представления".
Региональная общественная организация "Информационно-методический центр "Анна" была включена в реестр НКО-иноагентов еще в декабре 2016 года. Как сообщал Минюст РФ, "факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки"
 
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