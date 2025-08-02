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Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни

Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни - 02.08.2025, ПРАЙМ

Суд признал ничтожным договор о передаче Разину прав на песни

Суд признал ничтожным договор от 1992 года о передаче продюсеру Андрею Разину прав на песни "Ласкового мая", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T07:33+0300

2025-08-02T07:33+0300

2025-08-02T07:33+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Суд признал ничтожным договор от 1992 года о передаче продюсеру Андрею Разину прав на песни "Ласкового мая", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Разин пытался оспорить права на 23 песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. В марте суд ему отказал. Позже апелляция подтвердила данное решение. Оспаривая передачу прав на песни Шатунову, Разин ссылался на договор, по которому в 1992 году автор песен - Кузнецов - якобы передал свои исключительные права на 27 песен Разину. "При вынесении решения суд пришел к выводу о ничтожности договора от 29 декабря 1992 года", - говорится в документе. Отмечается, что оригинал данного договора не был представлен в судах, рассматривающих иски, касающиеся этого спора. При этом спорный договор от 2019 года, который был заключен между Кузнецовым и Шатуновым об отчуждении исключительного права на его музыкальные произведения с текстом, был представлен в оригинале и признан достоверным. Кроме того, суд учел, что иск был подан по истечении срока исковой давности. Ранее в суде сообщали, что предметом спора являются песни : "А я к тебе протяну ладони (Дождь)", "Медленно уходит Осень (А я так жду)", "Бездомный пёс", "Белые розы", "Взрослые", "Глупые снежинки", "Кончено всё (Всё)", "Лето", "Маскарад", "Месяц и июль", "Метель в чужом городе", "Ну, что же ты", "Осенний парк (Месяц осени)", "Пусть будет ночь", "Ради тебя", "Рано ушедшая осень", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Старый лес", "Тающий снег", "Телефонный роман", "Ты просто был", "Я откровенен". Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре 2022 года.

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