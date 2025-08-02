Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250802/tailand-860238957.html
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения - 02.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения
Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T08:55+0300
2025-08-02T08:55+0300
политика
технологии
таиланд
камбоджа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860238791_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3bf611c8cded69264076570ffa0e19f5.jpg
БАНГКОК, 2 авг – ПРАЙМ. Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без предупреждения, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на оперативный штаб сухопутных войск Таиланда. "Общенациональный запрет на использование дронов в любых целях вступил в действие 29 июля. Сегодня, согласно заявлению командования оперативного штаба сухопутных войск, вооруженные силы и полиция Таиланда получили право сбивать беспилотники без предупреждения и задерживать лиц, оперирующих беспилотниками, в случае полетов дронов над стратегическими и военными объектами", - говорится в сообщении телеканала. Меры по немедленному уничтожению дронов после их обнаружения в воздухе введены приказом командования сухопутных войск Таиланда в зонах ответственности Первого и Второго военных округов, по территории которых проходит граница Таиланда с Камбоджей, а на остальной территории страны решение об уничтожении беспилотника будет приниматься по усмотрению командного состава вооруженных сил и полиции на местах, говорится в сообщении. Командование оперативного штаба сухопутных войск также призвало гражданское население к бдительности по отношению к иностранным шпионам, использующим дроны для разведки позиций таиландских войск, военных и стратегических объектов, сообщает Thai PBS. "Сухопутные войска призывают граждан к бдительности, так как иностранные шпионы используют дроны для разведки и передачи данных, составляющих военную и государственную тайну, иностранным государствам. Сообщайте военным и полиции обо всех подозрительных случаях использования дронов", - говорится в сообщении. Командование также напоминает об уголовной ответственности по статье УК Таиланда о шпионаже в пользу иностранных государств в условиях военного положения, которое все еще действует в ряде пограничных провинций Таиланда, сообщает телеканал. "Уголовная ответственность за шпионаж предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни", - говорится в сообщении. Командование сухопутных войск Таиланда в настоящее время использует рассылки через интернет и социальные сети, объявления через СМИ и распространение листовок на тайском, китайском и английском языках, для оповещения населения об ужесточении мер против использования беспилотников, сообщает Thai PBS.
https://1prime.ru/20250728/dogovorenost-860028371.html
таиланд
камбоджа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860238791_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_61103ac59b07e86d26933227b4396524.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, таиланд, камбоджа
Политика, Технологии, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА
08:55 02.08.2025
 
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения

Thai PBS: военные и полиция Таиланда получили право сбивать дроны без предупреждения

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАНГКОК, 2 авг – ПРАЙМ. Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без предупреждения, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на оперативный штаб сухопутных войск Таиланда.
"Общенациональный запрет на использование дронов в любых целях вступил в действие 29 июля. Сегодня, согласно заявлению командования оперативного штаба сухопутных войск, вооруженные силы и полиция Таиланда получили право сбивать беспилотники без предупреждения и задерживать лиц, оперирующих беспилотниками, в случае полетов дронов над стратегическими и военными объектами", - говорится в сообщении телеканала.
Меры по немедленному уничтожению дронов после их обнаружения в воздухе введены приказом командования сухопутных войск Таиланда в зонах ответственности Первого и Второго военных округов, по территории которых проходит граница Таиланда с Камбоджей, а на остальной территории страны решение об уничтожении беспилотника будет приниматься по усмотрению командного состава вооруженных сил и полиции на местах, говорится в сообщении.
Командование оперативного штаба сухопутных войск также призвало гражданское население к бдительности по отношению к иностранным шпионам, использующим дроны для разведки позиций таиландских войск, военных и стратегических объектов, сообщает Thai PBS.
"Сухопутные войска призывают граждан к бдительности, так как иностранные шпионы используют дроны для разведки и передачи данных, составляющих военную и государственную тайну, иностранным государствам. Сообщайте военным и полиции обо всех подозрительных случаях использования дронов", - говорится в сообщении.
Командование также напоминает об уголовной ответственности по статье УК Таиланда о шпионаже в пользу иностранных государств в условиях военного положения, которое все еще действует в ряде пограничных провинций Таиланда, сообщает телеканал.
"Уголовная ответственность за шпионаж предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни", - говорится в сообщении.
Командование сухопутных войск Таиланда в настоящее время использует рассылки через интернет и социальные сети, объявления через СМИ и распространение листовок на тайском, китайском и английском языках, для оповещения населения об ужесточении мер против использования беспилотников, сообщает Thai PBS.
Города мира. Куала-Лумпур - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь
28 июля, 13:40
 
ПолитикаТехнологииТАИЛАНДКАМБОДЖА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала