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СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения - 02.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения
Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T08:55+0300
2025-08-02T08:55+0300
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БАНГКОК, 2 авг – ПРАЙМ. Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без предупреждения, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на оперативный штаб сухопутных войск Таиланда. "Общенациональный запрет на использование дронов в любых целях вступил в действие 29 июля. Сегодня, согласно заявлению командования оперативного штаба сухопутных войск, вооруженные силы и полиция Таиланда получили право сбивать беспилотники без предупреждения и задерживать лиц, оперирующих беспилотниками, в случае полетов дронов над стратегическими и военными объектами", - говорится в сообщении телеканала. Меры по немедленному уничтожению дронов после их обнаружения в воздухе введены приказом командования сухопутных войск Таиланда в зонах ответственности Первого и Второго военных округов, по территории которых проходит граница Таиланда с Камбоджей, а на остальной территории страны решение об уничтожении беспилотника будет приниматься по усмотрению командного состава вооруженных сил и полиции на местах, говорится в сообщении. Командование оперативного штаба сухопутных войск также призвало гражданское население к бдительности по отношению к иностранным шпионам, использующим дроны для разведки позиций таиландских войск, военных и стратегических объектов, сообщает Thai PBS. "Сухопутные войска призывают граждан к бдительности, так как иностранные шпионы используют дроны для разведки и передачи данных, составляющих военную и государственную тайну, иностранным государствам. Сообщайте военным и полиции обо всех подозрительных случаях использования дронов", - говорится в сообщении. Командование также напоминает об уголовной ответственности по статье УК Таиланда о шпионаже в пользу иностранных государств в условиях военного положения, которое все еще действует в ряде пограничных провинций Таиланда, сообщает телеканал. "Уголовная ответственность за шпионаж предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни", - говорится в сообщении. Командование сухопутных войск Таиланда в настоящее время использует рассылки через интернет и социальные сети, объявления через СМИ и распространение листовок на тайском, китайском и английском языках, для оповещения населения об ужесточении мер против использования беспилотников, сообщает Thai PBS.
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технологии, таиланд, камбоджа
Политика, Технологии, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА
СМИ: военные Таиланда получили право сбивать БПЛА без предупреждения
Thai PBS: военные и полиция Таиланда получили право сбивать дроны без предупреждения
БАНГКОК, 2 авг – ПРАЙМ. Военные и полиция Таиланда получили в рамках общенационального запрета на использование беспилотных летательных аппаратов право сбивать беспилотники без предупреждения, сообщает телеканал Thai PBS со ссылкой на оперативный штаб сухопутных войск Таиланда.
"Общенациональный запрет на использование дронов в любых целях вступил в действие 29 июля. Сегодня, согласно заявлению командования оперативного штаба сухопутных войск, вооруженные силы и полиция Таиланда получили право сбивать беспилотники без предупреждения и задерживать лиц, оперирующих беспилотниками, в случае полетов дронов над стратегическими и военными объектами", - говорится в сообщении телеканала.
Меры по немедленному уничтожению дронов после их обнаружения в воздухе введены приказом командования сухопутных войск Таиланда в зонах ответственности Первого и Второго военных округов, по территории которых проходит граница Таиланда с Камбоджей, а на остальной территории страны решение об уничтожении беспилотника будет приниматься по усмотрению командного состава вооруженных сил и полиции на местах, говорится в сообщении.
Командование оперативного штаба сухопутных войск также призвало гражданское население к бдительности по отношению к иностранным шпионам, использующим дроны для разведки позиций таиландских войск, военных и стратегических объектов, сообщает Thai PBS.
"Сухопутные войска призывают граждан к бдительности, так как иностранные шпионы используют дроны для разведки и передачи данных, составляющих военную и государственную тайну, иностранным государствам. Сообщайте военным и полиции обо всех подозрительных случаях использования дронов", - говорится в сообщении.
Командование также напоминает об уголовной ответственности по статье УК Таиланда о шпионаже в пользу иностранных государств в условиях военного положения, которое все еще действует в ряде пограничных провинций Таиланда, сообщает телеканал.
"Уголовная ответственность за шпионаж предусматривает наказания вплоть до пожизненного заключения и смертной казни", - говорится в сообщении.
Командование сухопутных войск Таиланда в настоящее время использует рассылки через интернет и социальные сети, объявления через СМИ и распространение листовок на тайском, китайском и английском языках, для оповещения населения об ужесточении мер против использования беспилотников, сообщает Thai PBS.
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в полночь