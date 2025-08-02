Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250802/tovary-860236151.html
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле - 02.08.2025, ПРАЙМ
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле
Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T07:15+0300
2025-08-02T07:15+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860236151.jpg?1754108130
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%). Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%). В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки WTI увеличилась на 6,5%, марки Brent - на 6%. Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
07:15 02.08.2025
 
Названы самые подорожавшие в мире товары в июле

Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%).
Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%).
В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки WTI увеличилась на 6,5%, марки Brent - на 6%.
Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала