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Названы самые подорожавшие в мире товары в июле

Названы самые подорожавшие в мире товары в июле - 02.08.2025, ПРАЙМ

Названы самые подорожавшие в мире товары в июле

Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T07:15+0300

2025-08-02T07:15+0300

2025-08-02T07:15+0300

экономика

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами, а сильнее всего просела в цене медь, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, пшеница на лондонской бирже за июль увеличилась в цене на 27,9%, став самым подорожавшим товаром в мире. Среди другой сельскохозяйственной продукции самый быстрый рост цен показали апельсиновый сок (+15,8%) и сахар на американской площадке (+5,6%). Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стал родий, используемый в катализаторах и для покрытия ювелирных украшений, - в прошлом месяце он увеличился в цене на 26%. Также заметно увеличились цены на индий (+8,4%) и палладий (+4,6%). В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показала только нефть: цена барреля нефти марки WTI увеличилась на 6,5%, марки Brent - на 6%. Наиболее подешевевшим в мире товаром в июле стала медь: ее цена снизилась на 12,9%. Также в тройку самых "пострадавших" товаров вошли газ на американском рынке (-11%) и овес (-9,4%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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