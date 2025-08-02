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Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики - 02.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики
Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики - 02.08.2025, ПРАЙМ
Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T02:20+0300
2025-08-02T02:20+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
new york post
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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране. Ранее бюро выпустило новый отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее. "Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена. Её заменит человек, обладающий гораздо большей компетентностью и квалификацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По мнению президента США, сегодняшние данные по занятости были сфальсифицированы, чтобы опорочить республиканцев и его лично. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данные о рабочих местах перед прошлогодними выборами, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Как сообщает газета New York Post, представитель бюро подтвердил, что МакЭнтарфер была уволена, заместитель Уильям Вятровски временно исполняет её обязанности.
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общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, new york post
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, New York Post
02:20 02.08.2025
 
Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики

Трамп приказал уволить главу Бюро трудовой статистики из-за сфальсифицированных данных

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ВАШИНГТОН, 2 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал уволить главу Бюро трудовой статистики Эрику МакЭнтарфер из-за якобы сфальсифицированных данных по трудовой занятости в стране.
Ранее бюро выпустило новый отчет за июль, в котором сообщалось о создании 73 тысяч рабочих мест, что значительно меньше, чем ожидалось. Кроме того, данные за май и июнь были существенно пересмотрены в сторону понижения - на 258 тысяч рабочих мест меньше, чем заявлялось ранее.
"Я поручил своей команде немедленно уволить эту политическую ставленницу Байдена. Её заменит человек, обладающий гораздо большей компетентностью и квалификацией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По мнению президента США, сегодняшние данные по занятости были сфальсифицированы, чтобы опорочить республиканцев и его лично. Трамп также обвинил МакЭнтарфер в фальсификации данные о рабочих местах перед прошлогодними выборами, чтобы повысить шансы на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.
Как сообщает газета New York Post, представитель бюро подтвердил, что МакЭнтарфер была уволена, заместитель Уильям Вятровски временно исполняет её обязанности.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАДональд ТрампNew York Post
 
 
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