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Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей" - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей"
Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей" - 02.08.2025, ПРАЙМ
Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей"
Республиканская партия США в социальной сети X опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали... | 02.08.2025, ПРАЙМ
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политика
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Республиканская партия США в социальной сети X опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали как ВАЗ-2101 "Жигули". "Большой, красивый закон поспособствует возвращению великого американского автомобиля", - говорится в сообщении партии к фотографии. На фотографии Трамп изображен на фоне желтой машины, на ней также присутствует надпись "возвращаем автомобилям былое величие". При этом пользователи социальной сети опознали в авто ВАЗ-2101 "Жигули" и с иронией написали, что это машина, которая не производится в США. "Сделайте Lada снова великой", - написал один из них. Республиканец Джек Кимбл прокомментировал пост, заявляя, что США "приносят советское процветание в загнивающую Америку". "Не знал, что у Lada есть завод в США. Скоро ли мы заключим торговое соглашение с Россией?" - написал еще один пользователь.
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сша, дональд трамп, lada
Политика, США, Дональд Трамп, Lada
12:08 02.08.2025
 
Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей"

Республиканская партия США опубликовала фото Трампа на фоне ВАЗ-2101 "Жигули"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Республиканская партия США в социальной сети X опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали как ВАЗ-2101 "Жигули".
"Большой, красивый закон поспособствует возвращению великого американского автомобиля", - говорится в сообщении партии к фотографии.
На фотографии Трамп изображен на фоне желтой машины, на ней также присутствует надпись "возвращаем автомобилям былое величие".
При этом пользователи социальной сети опознали в авто ВАЗ-2101 "Жигули" и с иронией написали, что это машина, которая не производится в США.
"Сделайте Lada снова великой", - написал один из них.
Республиканец Джек Кимбл прокомментировал пост, заявляя, что США "приносят советское процветание в загнивающую Америку".
"Не знал, что у Lada есть завод в США. Скоро ли мы заключим торговое соглашение с Россией?" - написал еще один пользователь.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
08:09
 
ПолитикаСШАДональд ТрампLada
 
 
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