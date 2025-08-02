https://1prime.ru/20250802/tramp-860242248.html

Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей"

Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей" - 02.08.2025, ПРАЙМ

Республиканцы опубликовали фото Трампа на фоне "Жигулей"

Республиканская партия США в социальной сети X опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T12:08+0300

2025-08-02T12:08+0300

2025-08-02T12:08+0300

политика

сша

дональд трамп

lada

https://cdnn.1prime.ru/img/83072/05/830720507_0:187:1649:1115_1920x0_80_0_0_7268c1b09e330fe7be48a68705b8bb6f.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Республиканская партия США в социальной сети X опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа на фоне автомобиля, который пользователи идентифицировали как ВАЗ-2101 "Жигули". "Большой, красивый закон поспособствует возвращению великого американского автомобиля", - говорится в сообщении партии к фотографии. На фотографии Трамп изображен на фоне желтой машины, на ней также присутствует надпись "возвращаем автомобилям былое величие". При этом пользователи социальной сети опознали в авто ВАЗ-2101 "Жигули" и с иронией написали, что это машина, которая не производится в США. "Сделайте Lada снова великой", - написал один из них. Республиканец Джек Кимбл прокомментировал пост, заявляя, что США "приносят советское процветание в загнивающую Америку". "Не знал, что у Lada есть завод в США. Скоро ли мы заключим торговое соглашение с Россией?" - написал еще один пользователь.

https://1prime.ru/20250802/tramp--860236656.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, lada