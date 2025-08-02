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Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле
Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле - 02.08.2025, ПРАЙМ
Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле
Турция реализовала в июле экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов, что является рекордным для республики показателем, сообщил министр торговли Омер... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T13:18+0300
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АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Турция реализовала в июле экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов, что является рекордным для республики показателем, сообщил министр торговли Омер Болат. "Самый высокий месячный экспорт за все время (июль) - 25 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года это соответствует 11-процентному росту", - сказал Болат на презентации, которое транслируется на странице министерства в Х. По его словам, в июле зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель по экспорту товаров за всю историю. "Тем самым мы установили новый рекорд и для июля", - сказал Болат. Министр также подчеркнул, что был зафиксирован самый низкий дефицит внешней торговли за последние 9 месяцев.
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мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле
Турция в июле реализовала экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов
АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Турция реализовала в июле экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов, что является рекордным для республики показателем, сообщил министр торговли Омер Болат.
"Самый высокий месячный экспорт за все время (июль) - 25 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года это соответствует 11-процентному росту", - сказал Болат на презентации, которое транслируется на странице министерства в Х.
По его словам, в июле зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель по экспорту товаров за всю историю.
"Тем самым мы установили новый рекорд и для июля", - сказал Болат.
Министр также подчеркнул, что был зафиксирован самый низкий дефицит внешней торговли за последние 9 месяцев.
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