https://1prime.ru/20250802/turtsiya--860243465.html

Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле

Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле - 02.08.2025, ПРАЙМ

Турция установила рекорд по экспорту товаров в июле

Турция реализовала в июле экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов, что является рекордным для республики показателем, сообщил министр торговли Омер... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T13:18+0300

2025-08-02T13:18+0300

2025-08-02T13:18+0300

экономика

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg

АНКАРА, 2 авг – ПРАЙМ. Турция реализовала в июле экспорт товаров на сумму 25 миллиардов долларов, что является рекордным для республики показателем, сообщил министр торговли Омер Болат. "Самый высокий месячный экспорт за все время (июль) - 25 миллиардов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года это соответствует 11-процентному росту", - сказал Болат на презентации, которое транслируется на странице министерства в Х. По его словам, в июле зафиксирован самый высокий ежемесячный показатель по экспорту товаров за всю историю. "Тем самым мы установили новый рекорд и для июля", - сказал Болат. Министр также подчеркнул, что был зафиксирован самый низкий дефицит внешней торговли за последние 9 месяцев.

https://1prime.ru/20250802/istochnik-860241066.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция