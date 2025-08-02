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Совбез Сербии осудил приговор суда БиГ президенту Додику

Совбез Сербии осудил приговор суда БиГ президенту Додику - 02.08.2025, ПРАЙМ

Совбез Сербии осудил приговор суда БиГ президенту Додику

Совет национальной безопасности Сербии официально осудил приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику и признал его... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T15:39+0300

2025-08-02T15:39+0300

2025-08-02T15:44+0300

политика

сербия

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босния и герцеговина

милорад додик

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БЕЛГРАД, 2 авг – ПРАЙМ. Совет национальной безопасности Сербии официально осудил приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) президенту Республики Сербской Милораду Додику и признал его недействительным на территории страны, заявил сербский президент Александр Вучич в субботу. Президент Сербии накануне пообещал, что пока он жив, не похвалит приговор суда в Сараево Додику к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. Додик заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратился за поддержкой к РФ и США после приговора суда. "Острейшим образом осуждается решение суда второй (апелляционной – ред.) инстанции БиГ... Это решение суда БиГ, хотя и принятое в XXI веке, недемократическое, антицивилизационное и аморальное. Сербия не приемлет решение суда БиГ, и Совет нацбезопасности констатирует, что ситуация в этой сфере в регионе серьезно нарушена", - заявил Вучич в обращении по итогам заседания совбеза в субботу и добавил, что лично подписал единогласное заключение и оно является обязующим для всех госорганов Сербии и Додик не будет задержан на сербской территории. Додик в пятницу сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую мирным, политическим путем. Он также выступил против проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ. Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

https://1prime.ru/20250524/dodik-857890749.html

сербия

республика сербская

босния и герцеговина

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сербия, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, александр вучич, интерпол, оон