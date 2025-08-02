https://1prime.ru/20250802/vuchich-860242608.html

Некоторые страны хотят исчезновения сербов, заявил Вучич

Некоторые страны хотят исчезновения сербов, заявил Вучич - 02.08.2025, ПРАЙМ

Некоторые страны хотят исчезновения сербов, заявил Вучич

Ситуация в мире и в окружении Сербии такова, что некоторые другие страны, как и в Первую и Вторую мировые войны хотят исчезновения сербов, но пока действуют... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T12:30+0300

2025-08-02T12:30+0300

2025-08-02T12:30+0300

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БЕЛГРАД, 2 авг – ПРАЙМ. Ситуация в мире и в окружении Сербии такова, что некоторые другие страны, как и в Первую и Вторую мировые войны хотят исчезновения сербов, но пока действуют другими методами в ожидании подходящего момента, заявил президент Александр Вучич. В субботу в военной части в районе Баница в Белграде принесли присягу и получили звания младших лейтенантов 166 кадетов Военной академии и 20 кадетов медицинского факультета Военно-медицинской академии, среди которых два кадета ВС Боснии и Герцеговины (БиГ) и четыре кадета МВД Республики Сербской БиГ. На церемонии присутствовали президент Александр Вучич и члены правительства, представители вооруженных сил Болгарии, Египта, Греции, Венгрии, Намибии, Румынии, Словакии, США и МВД Республики Сербской. "Мы живем в мире, где нет права и порядка, в мире, где и в нашем окружении на нашу скромность ответят надменностью и грубостью, живем в мире и окружении, где каждую нашу слезу зальют всплеском радости, на каждую нашу радость будут смотреть с насмешками и оскорблениями. Мы живем в мире, где никто ни о ком не думает и все только смотрят, как бы урвать новую территорию, взять то, что им не принадлежит. В таком мире, без уставов, права и принципов и порядка мы должны защитить и сохранить нашу Сербию", - заявил Вучич присутствующим, трансляцию вело агентство Танюг. Он добавил, что Сербия слишком мала, чтобы угрожать кому-либо, но достаточно храбрая и сильная, чтобы не отдавать своего, и напомнил, что в Первой мировой сербы потеряли треть своего населения и во Второй мировой сотни тысяч жизней "потому, что другие хотели, чтобы нас не было, чтобы мы не существовали, и сейчас нам многие желают того же самого, но действуют умнее, другими методами, пока не придет время для того, что делали раньше". "Мы через сорок пять дней после тех, кто праздновал изгнание и смерть сербского народа, будем праздновать только наше единство, а не несчастье других. Но мы покажем, насколько лучше оснащены и насколько лучше готовы сегодня защитить свое отечество, чем были 26 лет назад", - подчеркнул сербский лидер. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП "Брэдли", истребители Rafale и БПЛА "Байрактар". Церемония в Загребе прошла в честь "Дня победы и хорватских защитников" и 30-летия операции "Буря" в августе 1995 года по уничтожению Республики Сербская Краина и изгнанию около 250 тысяч сербов из Хорватии. В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. Вучич в июне пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих в рамках празднования Дня сербского единства 15 сентября и сербского национального флага и показать новые вооружения и системы. В последние годы власти Сербии заявляют о модернизации вооруженных сил после длительного периода без приобретения новых вооружений. Армия Сербии была оснащена новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Сербия приобретает РСЗО, артиллерийские системы и БПЛА с упором на продукцию собственной промышленности. Сербский ВПК активно развивает производство беспилотных наземных платформ и беспилотных летательных аппаратов. Власти Сербии также начали переход от советской и российской авиационной техники к западным системам. Подписан договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным поставка ожидается не ранее 2028 года. В 2023 году были куплены у Кипра 11 вертолетов Ми-35П, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295 и вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://1prime.ru/20250730/vuchich-860136542.html

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общество , мировая экономика, сербия, белград, хорватия, александр вучич, мвд