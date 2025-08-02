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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров - 02.08.2025, ПРАЙМ
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров - 02.08.2025, ПРАЙМ
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. | 02.08.2025, ПРАЙМ
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - ПРАЙМ. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС по краю сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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камчатка, ран, мчс
Происшествия, КАМЧАТКА, РАН, МЧС
08:40 02.08.2025
 
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря

© РИА Новости . Вадим Гиппенрейтер | Перейти в медиабанкИзвержение Ключевского вулкана
Извержение Ключевского вулкана - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Вадим Гиппенрейтер
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - ПРАЙМ. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС по краю сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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