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Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение - 02.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение
В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T03:03+0300
2025-08-02T03:03+0300
2025-08-02T03:03+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, можно учесть расходы на лечение себя, своих родителей, детей, супруга/супруги. Вычет позволяет также вернуть и средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача. Также в рамках налогового вычета можно учесть и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.Эксперт напомнил, что максимально учитываемый совокупный размер расходов, понесенных с 1 января 2024 года в налоговом периоде в рамках социального налогового вычета (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение), составляет 150 000 рублей.Например, если гражданин израсходовал такую сумму на лечение и покупку лекарств, то он сможет вернуть: 13% * 150 тысяч рублей = 19 500 рублей."Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.Для получения налогового вычета по расходам на приобретение лекарств необходимо направить два документа:Для получения налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходимо предоставить:
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финансы, общество , фнс россии, налог, налоговый вычет, медицина
Финансы, Общество , ФНС России, НАЛОГ, налоговый вычет, медицина
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение
Доцент Балынин: россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, можно учесть расходы на лечение себя, своих родителей, детей, супруга/супруги. Вычет позволяет также вернуть и средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача. Также в рамках налогового вычета можно учесть и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.
Эксперт напомнил, что максимально учитываемый совокупный размер расходов, понесенных с 1 января 2024 года в налоговом периоде в рамках социального налогового вычета (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение), составляет 150 000 рублей.
Например, если гражданин израсходовал такую сумму на лечение и покупку лекарств, то он сможет вернуть: 13% * 150 тысяч рублей = 19 500 рублей.
"Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.
Для получения налогового вычета по расходам на приобретение лекарств необходимо направить два документа:
- рецептурный бланк, оформленный медицинским работником (если назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, то возможно использование сведений из медицинской документации пациента);
- чек или иной платежный документ, подтверждающий расходы на приобретение медикаментов.
Для получения налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходимо предоставить:
- договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
- чек или иной платежный документ, который подтверждает осуществление налогоплательщиком расходов на приобретение медикаментов.
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