Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение - 02.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250802/vychet-860228357.html
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение - 02.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение
В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T03:03+0300
2025-08-02T03:03+0300
финансы
общество
фнс россии
налог
налоговый вычет
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3103ee751548b2539cc72e85fbd6e426.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, можно учесть расходы на лечение себя, своих родителей, детей, супруга/супруги. Вычет позволяет также вернуть и средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача. Также в рамках налогового вычета можно учесть и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.Эксперт напомнил, что максимально учитываемый совокупный размер расходов, понесенных с 1 января 2024 года в налоговом периоде в рамках социального налогового вычета (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение), составляет 150 000 рублей.Например, если гражданин израсходовал такую сумму на лечение и покупку лекарств, то он сможет вернуть: 13% * 150 тысяч рублей = 19 500 рублей."Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.Для получения налогового вычета по расходам на приобретение лекарств необходимо направить два документа:Для получения налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходимо предоставить:
https://1prime.ru/20250728/gosduma-860024500.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860068653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3db9b6f91e870738f32affd37c3c798b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , фнс россии, налог, налоговый вычет, медицина
Финансы, Общество , ФНС России, НАЛОГ, налоговый вычет, медицина
03:03 02.08.2025
 
Эксперт рассказал, как получить налоговый вычет за лечение

Доцент Балынин: россияне могут получить налоговый вычет за лечение и покупку лекарств

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В России существует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая вернуть часть ранее уплаченных средств. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
По его словам, можно учесть расходы на лечение себя, своих родителей, детей, супруга/супруги. Вычет позволяет также вернуть и средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача. Также в рамках налогового вычета можно учесть и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, заключенному для своего лечения или лечения членов семьи.
Эксперт напомнил, что максимально учитываемый совокупный размер расходов, понесенных с 1 января 2024 года в налоговом периоде в рамках социального налогового вычета (за минусом расходов на обучение детей и дорогостоящее лечение), составляет 150 000 рублей.
Например, если гражданин израсходовал такую сумму на лечение и покупку лекарств, то он сможет вернуть: 13% * 150 тысяч рублей = 19 500 рублей.
"Для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить справку об их оплате по форме, утвержденной приказом ФНС России", — указал Балынин.
Для получения налогового вычета по расходам на приобретение лекарств необходимо направить два документа:
  • рецептурный бланк, оформленный медицинским работником (если назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, то возможно использование сведений из медицинской документации пациента);
  • чек или иной платежный документ, подтверждающий расходы на приобретение медикаментов.
Для получения налогового вычета по расходам на приобретение полиса ДМС необходимо предоставить:
  • договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
  • чек или иной платежный документ, который подтверждает осуществление налогоплательщиком расходов на приобретение медикаментов.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды
28 июля, 11:46
 
ФинансыОбществоФНС РоссииНАЛОГналоговый вычетмедицина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала