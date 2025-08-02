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Правительство проиндексирует зарплаты бюджетникам с 1 октября
Правительство проиндексирует зарплаты бюджетникам с 1 октября - 02.08.2025, ПРАЙМ
Правительство проиндексирует зарплаты бюджетникам с 1 октября
Правительство РФ проиндексирует на 7,6% размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников с 1 октября 2025 года, сообщили в российском кабмине. | 02.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ проиндексирует на 7,6% размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников с 1 октября 2025 года, сообщили в российском кабмине. "С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано. Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий", - говорится в сообщении на сайте кабмина. На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей, уточнили в кабмине.
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Правительство проиндексирует зарплаты бюджетникам с 1 октября
Правительство проиндексирует на 7,6% размер зарплаты для отдельных категорий бюджетников
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ проиндексирует на 7,6% размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников с 1 октября 2025 года, сообщили в российском кабмине.
"С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано. Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей, уточнили в кабмине.
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