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В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского - 02.08.2025, ПРАЙМ
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В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского - 02.08.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского
Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог,... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T11:10+0300
2025-08-02T11:32+0300
политика
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу.Доктороу отметил, что британские власти, скорее всего, предпочтут заменить Зеленского Валерием Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем оказался в изгнании в Лондоне. Он добавил, что это лишь одна из возможных кандидатур. В то же время, для американских властей может быть более подходящим другой кандидат, который соответствует их требованиям."Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим &lt;…&gt; Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он в эфире на YouTube.Кроме того, политолог подчеркнул, что Умеров может быть интересен американцам из-за своих связей в Соединенных Штатах, которые он завоевал во время своего проживания там.
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украина, лондон, запад, всу, youtube, росфинмониторинг, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров
Политика, УКРАИНА, ЛОНДОН, ЗАПАД, ВСУ, YouTube, Росфинмониторинг, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров
11:10 02.08.2025 (обновлено: 11:32 02.08.2025)
 
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского

Доктороу: кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу.
Доктороу отметил, что британские власти, скорее всего, предпочтут заменить Зеленского Валерием Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем оказался в изгнании в Лондоне. Он добавил, что это лишь одна из возможных кандидатур. В то же время, для американских властей может быть более подходящим другой кандидат, который соответствует их требованиям.
"Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он в эфире на YouTube.
Кроме того, политолог подчеркнул, что Умеров может быть интересен американцам из-за своих связей в Соединенных Штатах, которые он завоевал во время своего проживания там.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам
10:06
 
ПолитикаУКРАИНАЛОНДОНЗАПАДВСУYouTubeРосфинмониторингВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийРустем Умеров
 
 
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