https://1prime.ru/20250802/zelenskiy-860241251.html

В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского

В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского - 02.08.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского

Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог,... | 02.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-02T11:10+0300

2025-08-02T11:10+0300

2025-08-02T11:32+0300

политика

украина

лондон

запад

всу

youtube

росфинмониторинг

валерий залужный

владимир зеленский

рустем умеров

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу.Доктороу отметил, что британские власти, скорее всего, предпочтут заменить Зеленского Валерием Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем оказался в изгнании в Лондоне. Он добавил, что это лишь одна из возможных кандидатур. В то же время, для американских властей может быть более подходящим другой кандидат, который соответствует их требованиям."Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он в эфире на YouTube.Кроме того, политолог подчеркнул, что Умеров может быть интересен американцам из-за своих связей в Соединенных Штатах, которые он завоевал во время своего проживания там.

https://1prime.ru/20250802/kiev-860240269.html

украина

лондон

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, лондон, запад, всу, youtube, росфинмониторинг, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров