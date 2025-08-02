https://1prime.ru/20250802/zelenskiy-860241251.html
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского - 02.08.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского
Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог,... | 02.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-02T11:10+0300
2025-08-02T11:10+0300
2025-08-02T11:32+0300
политика
украина
лондон
запад
всу
youtube
росфинмониторинг
валерий залужный
владимир зеленский
рустем умеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу.Доктороу отметил, что британские власти, скорее всего, предпочтут заменить Зеленского Валерием Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем оказался в изгнании в Лондоне. Он добавил, что это лишь одна из возможных кандидатур. В то же время, для американских властей может быть более подходящим другой кандидат, который соответствует их требованиям."Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он в эфире на YouTube.Кроме того, политолог подчеркнул, что Умеров может быть интересен американцам из-за своих связей в Соединенных Штатах, которые он завоевал во время своего проживания там.
https://1prime.ru/20250802/kiev-860240269.html
украина
лондон
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, лондон, запад, всу, youtube, росфинмониторинг, валерий залужный, владимир зеленский, рустем умеров
Политика, УКРАИНА, ЛОНДОН, ЗАПАД, ВСУ, YouTube, Росфинмониторинг, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Рустем Умеров
В США раскрыли два сценария по смещению Зеленского
Доктороу: кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей Запада
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Кандидатура нового лидера киевского режима будет зависеть от целей, поставленных Западом перед Украиной. Об этом заявил американский политолог, специализирующийся по постсоветскому пространству, Гилберт Доктороу.
Доктороу отметил, что британские власти, скорее всего, предпочтут заменить Зеленского Валерием Залужным, который несколько лет возглавлял ВСУ, но затем оказался в изгнании в Лондоне. Он добавил, что это лишь одна из возможных кандидатур. В то же время, для американских властей может быть более подходящим другой кандидат, который соответствует их требованиям.
"Вероятно, они назначили бы кого-то вроде (Рустема. — Прим. ред.) Умерова, возглавляющего украинскую делегацию в Стамбуле. Он гражданский человек, крымский татарин, мусульманин, между прочим <…> Он мог бы договориться и заключить мирное соглашение на более реалистичных условиях, отвечающих российским требованиям”, — сказал он в эфире
на YouTube.
Кроме того, политолог подчеркнул, что Умеров может быть интересен американцам из-за своих связей в Соединенных Штатах, которые он завоевал во время своего проживания там.
"Уперся": в Киеве резко отреагировали на позицию Зеленского по переговорам